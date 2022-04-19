الشقيق 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واستوج رئيس مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب أكرم بن آل سالم، بحضور رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف اليوم، فريق عين الدرب بكأس بطولة الشقيق الرمضانية والميداليات الذهبية، وذلك في ختام البطولة التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية بالشقيق، وذلك على ملعب البراق.وجرى خلال حفل الختام تقديم دروع تذكارية لجميع المنظمين والداعمين والرعاة والمساهمين في نجاح الدورة الرمضانية.// انتهى //03:52ت م0028