جدة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز، دشن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" صقر بن محمد القرني، اليوم، حملة "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة"، وذلك في فندق بارك حياة بجدة.وأوضح القرني أن تراحم تقدم 32 خدمة في 3 مسارات وهي مسار الرعاية الأساسية ومسار العناية الأسرية ومسار تنمية القدرات، لافتاً إلى أن الحملة تستهدف أسرة السجين تحديداً وإيصال رسالة أسرة السجين والتحدي الذي تعاني منه، وبالتالي الاهتمام بها بكل التفاصيل من خلال خدمتها وفتح أبواب الحياة لها، حتى تنقل الأسرة من الجانب الرعوية إلى جانب التمكين بشكل جداً كبير.وأشار إلى أن "تراحم" خدمت أكثر من عشرة آلاف سجين، وأكثر من خمسة آلاف مفرج عنه، وقرابة ثماني عشرة ألف أسرة، إضافة إلى أن "تراحم" قادرة أن تتحرك من خلال 15 لجنة فرعية على مستوى المملكة وهذا دور مهم ورئيسي في إبراز دور تراحم، خاصاً أنها لجنة وطنية ومجلس إدارتها مكون من 11 جهة حكومية وهي تسعة بشكل مباشر لتقديم هذه الخدمات للمستفيدين بشكل مباشر.وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات الحكومية والأهلية الداعمة لأعمال اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم جدة ".// انتهى //03:54ت م0029