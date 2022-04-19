ينبع 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسنفذت إدارة تعليم ينبع، ورشة تدريبية لبرنامج "محاكاة ريادة الأعمال"، لتأهيل ميسرات مشروع ريادة الأعمال في التعليم "ريادي"، التي نفذها قسم نشاط الطالبات بمركز التدريب التربوي بينبع البحر، مستهدفًا أكثر من (70) ميسرة ريادي من المرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس المحافظة، وذلك عبر الاتصال المرئي.وتناولت الورشة التدريبية، عددًا من المحاور تضمنت التعريف بمشروع ريادي، وأهمية ريادة الأعمال للنشء، وأنشطة خطوط ريادي في القصص الملهمة، وبحث الفكرة النوعية لمشروع ريادي، وتكوين فريق العمل، واكتساب المهارة، وخطة العمل (دراسة الجدوى)، وصناعة الهوية، وإنشاء المتجر الإلكتروني، والإعلان والتسويق، وتقييم الأداء، والتتويج، ومسارات المنافسة في مشروع ريادي (مسار المشاريع الريادية - مسار الأفلام التثقيفية الريادية ).يذكر أن برنامج "ريادي" يهدف إلى تعزيز مهارات الريادة والإنتاج في البيئة التعليمية، والإسهام في تهيئة الطلبة لسوق العمل والعمل الحر، إلى جانب دعم ترتيب المملكة في مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال من خلال تنفيذ الأنشطة والفعاليات المرتبطة بذلك، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى بناء شخصيات الطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحفيز روح المبادرة والطموح لديهم، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتماماتهم؛ ويشمل المشروع أنشطة وفعاليات تثقيفية لتحفيز الطلبة نحو مفاهيم ومهارات ريادة الأعمال عبر الوسائط والمنتجات الإبداعية.// انتهى //04:08ت م0031