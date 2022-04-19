أبها 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بأبها بالشراكة مع فرع جمعية "إعلاميون" بمنطقة عسير، جلسة حوارية بعنوان "الإعلام السياحي.. الواقع والأهمية"، بمشاركة عدد من المختصين في مجال الإعلام الأكاديمي والمهني.وتناولت الجلسة مناقشة ثلاثة محاور تمثلت في صناعة خطاب إعلامي سياحي عالمي في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠، إضافة إلى الإعلام السياحي الرقمي، ومقومات تطوير الإعلام السياحي، حيث استعرض أستاذ تحليل الخطاب الإعلامي والترجمة المساعد بجامعة الملك خالد الدكتور فهد عطيف سمات وخصائص الإعلام السياحي، مقدمًا خارطة طريق لصناعة خطاب إعلامي سياحي عالمي، مستشهداً بعدد من النماذج العالمية والإحصاءات الرقمية.كما تناول أستاذ الإعلام الرقمي المساعد بقسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد الدكتور عيسى المستنير أساليب استثمار الإعلام الرقمي في الجانب السياحي عبر قنوات اليوتيوب وحسابات السناب شات، إضافة إلى حديث محرر وكالة الأنباء السعودية حسن آل عامر عن مقومات الإعلام السياحي، وسبل تطويره بما يتوافق مع الحراك السياحي الضخم الذي تشهده المملكة باعتبار أن السياحة إحدى أهم العناصر الأساسية لممكنات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إحياء المواقع التاريخية والتراثية إعلامياً، إضافة إلى تنظيم مسابقة إعلامية ذات جوائز مادية مغرية من قبل الجهات المعنية بالسياحة وتطوير البنى التحتية في جميع مناطق المملكة.// انتهى //05:03ت م0033