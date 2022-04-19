جوهانسبرج 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأعلنت جنوب أفريقيا اليوم حالة الكارثة الوطنية بسبب الفيضانات والعواصف التي أودت بحياة 443 شخصاً فيما لا يزال العشرات في أعداد المفقودين.وأوضح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في تصريح اليوم، أن الأمطار هطلت على إقليم كوازولو ناتال خلال الـ24 ساعة تراوح منسوبها ما بين 200-400 مليمتر، تسببت في أضرار جسيمة للطرق والجسور والمنازل كما عطلت إمدادات الغذاء والوقود.وأكد رامافوسا أن هذه الكارثة الإنسانية تستدعي بذل جهود إغاثة ضخمة وعاجلة، فيما لا تزال حياة آلاف الأشخاص وصحتهم ورفاهيتهم معرضة للخطر، مضيفاً أن نحو 40 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات.// انتهى //05:43ت م0034