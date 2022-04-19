الرباط 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالمكالمة الهاتفية التي أجراها العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث تطورات الأحداث في القدس، والمسجد الأقصى في ضوء ما شهده من اقتحامات للأماكن المقدسة واعتداءات على المصلين.وأبرزت صحف الرباط، تعهد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أمس أمام البرلمان، باتخاذ كل الإجراءات المستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تزويد الأسواق بكل المواد الغذائية والأساسية، رغم الظروف الدولية الصعبة.وتناقلت الصحف تحذيرات وزارة الخارجية الأردنية، من أن استمرار اسرائيل في خطواتها التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الاقصى، يمثل تصعيدا خطيرا وخرقا مدانا ومرفوضا من القانون الدولي.وأخبرت صحف الثلاثاء عن اتفاق المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، في الرياض، على أهمية تحقيق الهدنة من أجل حل النزاع سياسيا في البلاد.وسلطت صحف المغرب الضوء على اشتداد المنافسة بين الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين، قبل أيام من موعد اجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.وتابعت الصحف تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع اشتداد المعارك بين الطرفين ، مبرزة مناشدة برنامج الأغذية العالمي طرفي النزاع، السماح بالوصول دون عوائق الى الأهالي المحاصرين في مناطق النزاع لإغاثة المدنيين.وتطرقت الصحف الى ارتفاع أسعار البترول مجددا الى اعلى مستوى لها منذ ثلاثة اسابيع، مع تزايد المخاوف من قلة المعروض العالمي.// انتهى //08:48ت م0039