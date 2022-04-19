جنين 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساستشهاد طالبة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنين.وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الإثنين، استشهاد الفتاة حنان محمود خضور من قرية فقوعة شمال شرق جنين، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال.وكانت الفتاة خضور وهي طالبة في الثانية العامة أصيبت برصاصة في البطن أطلقها صوبها جنود الاحتلال الإسرائيلي وهي داخل مركبة أثناء توجهها لمدرسة الخنساء في جنين، عقب اقتحامهم جنين في التاسع من شهر نيسان الجاري، نقلت إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، حيث وصفت إصابتها بالحرجة.// انتهى //08:53ت م0040