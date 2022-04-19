عام / كوريا الجنوبية تسجل 118 ألفا و504 إصابات جديدة بكورونا
الثلاثاء 1443/9/18 هـ الموافق 2022/04/19 م واس
سيئول 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واس
سجلت كوريا الجنوبية 118 ألفا و504 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 130 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم .
وأعلنت بأن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد بلغت 16 مليونا و471 ألفا و940 إصابة و 21 ألفا و354 وفاة ، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
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