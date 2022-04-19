سيئول 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية 118 ألفا و504 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 130 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم .وأعلنت بأن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد بلغت 16 مليونا و471 ألفا و940 إصابة و 21 ألفا و354 وفاة ، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.// انتهى //08:57ت م0041