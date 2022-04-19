رام الله 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وجلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشميةجرى خلاله استعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، خاصة ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك .وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، استشهدت مواطنة من جنين متأثرة بإصابتها، وأصيب مواطنون خلال مواجهات في رام الله وجنين والقدس والخليل، واعتقل 17 موطنا، واقتحمت قوات الاحتلال سبسطية، وبيتين شرق رام الله، وأطلقت النار والغاز تجاه رعاة الأغنام شرق خان يونس، وأغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان، على المسجد الأقصى والمصلين فيه، عمل وحشي يرتقي إلى مستوى الجريمة، بهمجيته ضد الركع السجود من كبار السن والأطفال والنساء، وإن هذا العدوان أصبح متكررا ويجب أن يتوقف حفاظا على قدسية المكان، فالمكان للمسلمين وحدهم فقط.ونشرت صحف هذا اليوم مناشدة المفتي العام للقدس والديار والفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، العرب والمسلمين، حماية المسجد الأقصى المبارك مما يحاك ضده، وإحداث أمر واقع فيه.وتحدثت صحف فلسطين عن رفض وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اتهامات وزارة الخارجية الإسرائيلية لها، من خلال تلفيق التهم لها ومحاولة وصفها بالإرهاب، واعتبرته محاولة بائسة لتشويه دور الدبلوماسية الفلسطينية وعرقلته في فضح جرائم الاحتلال، وحشد أوسع إدانات دولية لحربه المفتوحة ضد القدس، ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.//انتهى//08:57ت م0042