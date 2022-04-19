القدس المحتلة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل"، لمناسبة عيد الفصح العبري.وأفادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.//انتهى //09:22ت م0044