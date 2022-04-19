عام / قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين
الثلاثاء 1443/9/18 هـ الموافق 2022/04/19 م واس
القدس المحتلة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل"، لمناسبة عيد الفصح العبري.
وأفادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.
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09:22ت م
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