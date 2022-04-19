بيت لحم 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثمانية فلسطينيين في محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها، فيما اعتقلت ثلاثة فلسطينين من مخيم الدهيشة، ومن وسط مدينة بيت لحم، ومن بلدة الخضر، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.//انتهى //09:41ت م0046