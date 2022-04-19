الخرطوم 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بلقاء نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو بالخرطوم أمس، بالمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي هنا تيتيه, وبحث الجانبان الأوضاع في منطقة أبيي والسلام في جنوب السودان وقضية الحدود مع إثيوبيا، إلى جانب ملف سد النهضة.ونشرت إعلان الأمم المتحدة أمس استعدادها لتقديم الدعم اللازم للمساهمة في معالجة الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.وعرجت صحف الثلاثاء على توجيه مجلس السيادة الانتقالي في السودان أمس، لجنة الحوار السياسي إلى مواصلة عملها بـ"مواقيت وبرامج محددة".وأولت اهتمامًا بالمباحثات التى أجراها عضو مجلس السيادة السوداني الفريق الركن ياسر العطا بالخرطوم أمس مع وزير خارجية أريتريا عثمان صالح، حيث عبر العطا عن تقديره لمواقف إريتريا الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.وأخبرت عن وصول الدفعة الأولى يوم أمس من المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية المقدمة من دايريكت ريليف وشركاء منظمة الإغاثة المباشرة ومنظمة إي واي لصالح اللاجئين الإثيوبيين والإرتريين بالسودان بتكلفة 30 مليون دولار .// انتهي //10:51ت م0049