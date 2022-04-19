مكة المكرمة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة الخدمات نشاطها وبرامجها الاحترازية لمكافحة الحشرات وذلك بتشكيل عدد من الفرق والقوى العاملة وأجهزة المكافحة لتنفيذ خطتها في القضاء على مواقع وبؤر التوالد، فيما قامت الإدارة العامة للإصحاح البيئي بتكثيف الجهود خلال الفترة الأخيرة وذلك من خلال تجنيد العديد من الفرق الميدانية والمزودة بالأجهزة المتخصصة.وبينت الأمانة أن عدد القوى العاملة للفرق الخاصة بالمكافحة بلغ أكثر من 700 شخص من المتخصصين، مزودين بـ 119 من الأجهزة المحمولة على السيارات و202 أجهزة محمولة على الكتف و280 من المصائد التي تم توزيعها، وتم القيام بأعمال الرش والمكافحة في مختلف المناطق والأحياء بمكة المكرمة، حيث قامت الفرق منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى أمس باستكشاف ومعالجة ومكافحة 9496 موقعًا، و2018 مبنى تحت الإنشاء و120 حوشًا ومبنى مهجوراً و36 حديقة، فيما تم استكشاف ومكافحة 588 من تجمعات المياه و2946 حاوية وموقعًا لتجمعات النفايات.وأكدت بأنها مستمرة في أعمال المكافحة الحشرية ومتابعة أي بلاغات ترد إليها بهذا الخصوص، حيث بلغ عدد البلاغات التي تمت مباشرتها وتسديدها منذ بداية شهر رمضان 688 بلاغًا، منوهةً بأهمية التعاون وتفاعل المجتمع مع برامج الأمانة للإسهام في القضاء على هذا الخطر.// انتهى //10:59ت م0050