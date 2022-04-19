القاهرة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مُباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الهاتفية أمس مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التي تناولت عددًا من موضوعات التعاون المشترك، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأشارت إلى تأكيد الرئيس المصري أهمية تعزيز الجهود لتنفيذ مشروعات التعاون في مجال الري مع دول حوض النيل، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بينها، في ظل الإمكانات والفرص المتعددة لدول الحوض.وتحدثت صحف الثلاثاء عن اختتام لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاتها في القاهرة أمس برعاية الأمم المتحدة، وسط أجواء توافقية، لافتة الانتباه إلى أن مجلس الأمن الدولي سيبحث اليوم تطورات الأزمة الليبية.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أمس باحات المسجد الأقصى، كما أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه المحاصرين داخل المصلى القبلي، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين.ولفتت الانتباه إلى تحذير وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر تفريغ المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني عليه بقوة الاحتلال، لافتة الانتباه إلى أن وزارة الخارجية الأردنية استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.ونشرت صحف القاهرة إدانات العديد من الدول العربية لمحاولات حرق المصحف الشريف من قِبَل جماعة متطرفة في السويد، باعتبار ذلك عملاً استفزازيًا لمشاعر المسلمين وإساءة بالغة لهم، وتحريضًا على الكراهية والعنف.// انتهى //11:12ت م0052