ديلي 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسبدأت اليوم في تيمور الشرقية الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي فرانسيسكو غوتيريش، إضافة إلى السيد خوسيه راموس هورتا الرئيس الأسبق لتيمور الشرقية.وانطلقت الجولة الأولى في 19 من شهر مارس الماضي، حيث يتوقع المراقبون البدء في إحصاء الأصوات في وقت متأخر من اليوم.ويراقب الانتخابات الرئاسية في تيمور الشرقية بعثة مراقبة من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى بعثة من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //11:40ت م0054