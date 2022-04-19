كانبرا 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسسجّلت أستراليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 39.091 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 5.458.471 حالة.وأفادت وزارة الصحة الأسترالية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 18 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 6804 حالات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 5.017.584 حالة.// انتهى //11:44ت م0055