إسلام آباد 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف الباكستانية اليوم باتفاق رئيس الوزراء شهباز شريف مع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم على تشكيل الحكومة الجديدة، والاستعداد لوضع خطة عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.وأبرزت إدانة المملكة العربية السعودية وباكستان وعدد من الدول العربية والمنظمات الإسلامية، قيام بعض المتطرفين في السويد بالإساءة إلى نسخة من القرآن الكريم، والتحريض ضد المسلمين.واهتمت بتصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية.وأخبرت عن منح إسلام آباد نيودلهي مهلة شهرين لاستكمال نقل القمح والأدوية إلى أفغانستان عبر الأراضي الباكستانية.وتابعت تطورات فيروس كورونا، حيث سجلت مدينة شنغهاي الصينية أول حالة وفاة منذ بدء الإغلاق.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واعتدائها على المصلين.// انتهى //11:45ت م0056