الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واستُشارك الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الخميس المقبل, دول العالم للاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار "World creativity and innovation day" لتشجيع التفكير الإبداعي للمساعدة على تحقيق مستقبل أفضل للأجيال؛ وتفعيل استخدام التفكير المبدع والتكنولوجيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ والتأكيد على دور الصناعات الإبداعية في دعم خطط النمو الاقتصادي والتخفيف من المعاناة الإنسانية؛ وتشجيع التفكير الإبداعي للإسهام في تحقيق مستقبل مستدام للجميع.وأكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ حاجة المجتمعات لأي فكرة ملهمة وابتكار فاعل للمساعدة في وقف انتشار الأوبئة, مضيفاً أن الإبداع ينطلق من فكرة يطرحها المبدع بهدف خدمة الإنسانية؛ فصناعة السلام إبداع وصناعة كل ما يُهيئ الحياة الكريمة للإنسان هو إبداع؛ ما يحتم على الجميع إشغال الفكر فيما يفيد المجتمعات.ولفت الدكتور التويجري إلى أهمية الاحتفال بالمبتكرين والمبدعين ورعايتهم وتوفير الإمكانات المناسبة لتشجيعهم وتأمين الحوافز اللازمة لاستقطاب ابتكاراتهم وإبداعاتهم ونشرها للتعريف بها وتبني تمويلها لانعكاساتها الإيجابية على دعم مسيرة التنمية الشاملة واستثمار طاقاتهم الإيجابية, موضحاً أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى تفعيل استخدام الإبداع والابتكار في تطوير الاقتصاد العالمي من خلال الأفكار الإبداعية؛ التخفيف من الفقر؛ وتشجيع الابتكار.يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 284/71 عام 2017 وأعلنت فيه يوم 21 أبريل من كل عام يوماً عالمياً للابتكار والإبداع؛ لزيادة الوعي بدور الإبداع والابتكار في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة, واحتفل بهذا اليوم لأول مرة في 21 أبريل 2002. فيما أصبحت هذه المناسبة أسبوعاً عالمياً في عام 2006، يُحتفل بها من 12 إلى 21 أبريل، وذلك لإتاحة الفرصة والوقت أمام الجميع للاحتفاء بالإبداع والمبدعين.// انتهى //12:14ت م0060