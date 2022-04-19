إسلام آباد 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأدت الحكومة الباكستانية الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء شهباز شريف اليمين الدستورية اليوم خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي بإسلام آباد.وتتكون الحكومة من 30 وزيراً، و3 وزراء دولة، و3 مستشارين، ينتمون إلى الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق الإعلان عن الحقائب الوزارية لأعضاء الحكومة الجديد.ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من أسبوع من انتخاب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيساً للوزراء خلفاً لرئيس الوزراء السابق.// انتهى //12:15ت م0061