الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسنظمت هيئة الأزياء لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان "الوكالات الإبداعية في الأزياء"، بحضور عدد من المهتمين والمتخصصين؛ للتعرف على احتياجات القطاع، وتكثيف التواصل مع مجتمع الأزياء، ورعاية الإبداع الخلّاق والمستحدث .وانطلق اللقاء بعرض رؤية ورسالة الهيئة، إذ تسعى من خلالها للارتقاء بالأزياء عن طريق الثقافة والمعرفة، ولتعزيز قيمة التراث والهوية الوطنية، وتطوير الكفاءات والمواهب، إلى جانب تحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني، وتشخيص التحديات التي تواجه المهتمين بالمجال .وتعرفت الهيئة عبر اللقاء على مُلاك الوكالات الإبداعية، وبُحثت كافة السبل الممكنة للتحفيز والدعم، وناقشت معهم الاقتراحات والحلول المبتكرة، كإنشاء قاعدة بيانات تجسّر التواصل بين المهتمين والمسؤولين، وشملت الآراء طرق التعزيز الممكنة لحضور "أزياء الرجل" خلال الفعاليات القادمة للهيئة .الجدير بالذكر أن الهيئة استعرضت الركائز التي تنطلق منها، وهي: "تمكين" و "تشجيع" و "تطوير" و "تشريع"؛ لتتمكن من صياغة مسار جديد يتماشى مع وضع الأزياء الحالي، حتى تكون المملكة رائدة في مجال صناعة منتجات القطاع، وترويجه للصعيدين المحلي والعالمي .// انتهى //13:46ت م0073