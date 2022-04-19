مكة المكرمة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساتخذت أمانة العاصمة المقدسة كافة استعداداتها لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والتي يتزايد خلالها توافد الزائرين والمصلين والمعتمرين بكثافة عالية على مكة المكرمة، حيث بدأت الأمانة في تنفيذ خطتها لأيام الذروة من هذا الشهر الكريم في جميع المجالات مستغله كافة الإمكانيات المتاحة لها من أجهزة ومعدات وقوة بشرية ومن خلال جاهزية كافة المرافق العامة والخدمات البلدية، حيث شكّلت العديد من الفرق الميدانية لتفقد احتياجات تلك المرافق ولتكون في جاهزية تامة طوال فترة الموسم.وهيّأت الأمانة مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة والتي يتم فيها حجز وإيقاف السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة، وهي: موقف سيارات طريق مكة - جدة السريع، وموقف سيارات طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع، وموقف سيارات طريق مكة - الطائف، وموقف سيارات طريق مكة - الليث، وموقف سيارات طريق مكة - الطائف السيل .كما هُيأت مواقف النقل العام حول المسجد الحرام وهي موقف منطقة الرصيفة ومنطقة الشهداء، وموقف القشلة، ومواقف العزيزية، وموقف كدي، والمواقف على طريق الملك عبدالعزيز بمشعر منى، فيما تم إعداد كافة الترتيبات لتهيئة وتجهيز تلك المواقف لاستقبال السيارات خلال موسم رمضان التي يتزايد خلاله توافد الزائرين، وتماشياً مع خطة منع دخول السيارات إلى العاصمة المقدسة خلال هذه الفترة.وجهزت الأمانة جميع مرافق تلك المواقف، إذ يحتوي كل موقف على دورات مياه عامة للرجال والنساء وملاحق واستراحات مظللة للزوار، كما يوجد في تلك المواقف عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية والمولدات الأساسية والاحتياطية، كما تشارك الأمانة في اللجنة المشكلة من مندوبين من المرور ووزارة النقل وأمانة العاصمة المقدسة لمتابعة تشغيل هذه المواقف خلال الموسم.// انتهى //13:48ت م0074