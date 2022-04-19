الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسوقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم مذكرة تفاهم مع المجلس النقدي الخليجي، حيث مثل الأمانة العامة للمجلس الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري، فيما مثل المجلس النقدي الخليجي الرئيس التنفيذي الدكتور عاطف بن صالح الرشيدي.وشملت مذكرة التفاهم العديد من أوجه التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك بين الطرفين.ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في الرياض، باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.// انتهى //13:50ت م0075