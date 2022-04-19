الرياض 18 رمضان 1443ه الموافق 19 أبريل 2022 م واسأقامت الجمعية السعودية للثقافة والفنون في فعاليتها ( ليالي رمضانية )، ركن "سفير التراث"، حيث يعرض به الدكتور عبد الرحمن القاسم قطعاً تراثية نادرة وقيمة، أبرزها سيارة تعود إلى خمسينات القرن الماضي، وعملات سعودية قديمة وحلوى وألعاب للأطفال وبعض الأواني المنزلية المستخدمة قديماً .ويهدف الركن ليكون حلقة وصل بين الجيل الجديد والجيل القديم، حيث يحظى الزائر بشرح عن المعروضات بالركن، والتي تمثل حقبة من حقب الموروث الثقافي السعودي .// انتهى //13:54ت م0076