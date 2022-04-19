نجران 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسحدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران مساء أمس الفائزين بمسابقة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة (بصائر) الرمضانية الثالثة لهذا العام، والتي كانت في كتاب (أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة)، وتهدف إلى ترسيخ العقيدة الصحيحة والقيم الإسلامية النبيلة وتحمي من الأفكار الخاطئة والمنحرفة .وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن المسابقة تم تنفيذها بأسلوب شيق وممتع وبطريقة تنافسية، كما رصد لها الجوائز القيمة، وكان لها بفضل الله أثراً إيجابياً كبيراً على المشاركين.// انتهى //14:00ت م0078