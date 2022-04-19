الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسنفّذت فرق الالتزام في وزارة الصحة "2292" ألف زيارة رقابية ميدانية على عيادات الأسنان في جميع مناطق المملكة وذلك خلال الفترة من 10 حتى 17 أبريل للعام الحالي 2022 م حيث تم ضبط "1231" مخالفة في "833" مؤسسة صحية .وشملت المخالفات 460 مخالفة قصور في مكافحة العدوى التعقيم والتخلص الآمن من النفايات الطبية، و360 مخالفة عدم وجود قائمة بأسماء الأطباء وامتيازاتهم في مكان بارز، و208 مخالفات ممارسة المهنة الصحية بدون ترخيص نظامي، و117 مخالفة استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، و86 مخالفة تجاوز اختصاص الأسنان.وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.يُذكر أن الصحة تهدف لتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعيةً عن عدم استيفاء معيار صحي معين مع الإيقاف الفوري للممارسة و النشاط الذي يمثل خطراً على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات والتي يتم رصدها من قبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة كما تحث الصحة في الوقت نفسه الجميع بالإبلاغ عن المخالفات الصحية على الرقم 937 .// انتهى //14:02ت م0079