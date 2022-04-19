18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأجرى مستشفى حفر الباطن المركزي ممثل بوحدة جراحة وقسطرة القلب 62 عملية قسطرة قلبية ناجحة وذلك خلال شهر مارس للعام 2022م .وأبانت صحة حفر الباطن أن عدد الحالات الإسعافية للجلطات القلبية عالية الخطورة بلغ 40 حالة كما تم إجراء 4 حالات زراعة منظم قلب دائم .يذكر أن مستشفى حفر الباطن المركزي، قدّم خدماته في وحدة جراحة وقسطرة القلب لـ237 مراجعاً خلال العام 2021م، كما بلغ عدد الحالات الطارئة 150 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التشخيصية والعلاجية 80 حالة وبلغ عدد حالات زراعة منظم 4 حالات ودراسة كهربائية القلب 4 حالات .// انتهى //14:13ت م0084