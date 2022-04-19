الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي القطري في دورته الجديدة (1443-1447)، وتسمية حمد بن على الشويعر رئيساً للمجلس، وكل من ماجد بن ضيف الله الغربي والمهندس عبد الله بن محمد السبهان نائبين للرئيس، ليقود مع نظيرة من الجانب القطري دعم الجهود في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري حمد الشويعر، أن تشكيل المجلس يأتي ثمرة لجهود ودعم القيادتين في المملكة ودولة قطر الشقيقة، مبينًا أن المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية وفق القطاعات الاقتصادية المستهدفة في كلا البلدين الشقيقين ضمن رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030.وأفاد أن مجلس الأعمال السعودي القطري سيُعنَى بتنظيم المصالح المشتركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والعمل على تعزيزها، ودعم الاستثمار من خلال إشراك الممكنات والمحفزات الموجودة والمعتمدة ضمن سياسات الدولتين، والعمل على بناء إستراتيجية استثمارية تعتمد على المزايا التنافسية، مع دعم وتطوير وتحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات والتحديات، وبذل جميع الجهود التي من شأنها توفير الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في البلدين الشقيقين، ضمن المشاركة في المعارض والمؤتمرات والزيارات بين أصحاب الأعمال.// انتهى //14:14ت م0085