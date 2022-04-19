جازان 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأطلقت صحة جازان 30 عيادة استشارية تعمل على تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين عبر 5 مراكز صحية منتشرة بجازان وهي: مركز صحي أحد المسارحة بمحافظة أحد المسارحة ، ومركز صحي أبو عريش الشمالي بمحافظة أبو عريش، ومركز الظبية بمحافظة صبيا، ومركز صحي بيش بمحافظة بيش، ومركز صحي مخطط 5 بمدينة جازان.وأوضحت بأن كل مركز فيه 6 عيادات تعمل على تقديم خدماتها العلاجية في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأطفال والنساء والولادة والقدم السكري وأمراض الدم .وأضافت بأن إطلاق هذه العيادات يأتي تواصلاً لجهودها للتوسع في توفير خدماتها العلاجية للمستفيدين وتكاملًا بين خدمات المراكز الصحية والمستشفيات، إضافةً إلى سهولة حصول المستفيدين على الخدمة بدون طول انتظار والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة ومتابعة علاجها، وذلك من خلال دعم المراكز الصحية بأطباء استشاريين في عدد من التخصصات الطبية، حيث يُمكن للمستفيدين الحصول على المواعيد والاستفادة منها عبر تطبيق " صحتي ".// انتهى //14:15ت م0086