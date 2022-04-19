الطائف 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسنفّذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع إدارة صيانة الطرق مشروع أعمال السفلتة والتأهيل للمسارات الداخلية ومواقف السيارات والمداخل والمخارج بميقات قرن المنازل بالسيل الكبير، وذلك لتعزيز الخدمات البلدية وضمان راحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، وشملت أعمال الصيانة إعادة السفلتة ومعالجة التشققات وبلغت كميات الإسفلت المنجزة 1500 طن.وتجري أعمال الصيانة والتأهيل لتشمل صيانة الأرصفة وطلاء محددات المسارات واللوحات الإرشادية والقضاء على التشوهات البصرية وتعزيز مبادرات تحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة تأتي بتوجيه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بإنجاز أعمال التأهيل والصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق ومعالجة الملاحظات وتعزيز الرقابة البلدية على المرافق التجارية والغذائية وتوفير كافة الخدمات البلدية اللازمة بمواقيت وطرق الحج والعمرة.وأشارت الأمانة أن الفرق الميدانية تعمل وفق خطة تُراعي نسب الارتياد وأوقات الذروة مع مراعاة توفير وسائل السلامة والحماية بمواقع العمل، لضمان سلامة المعتمرين وقاصدي الميقات.يُذكر أن الأمانة تعمل بالتزامن مع برنامج التأهيل الجاري بالميقات على تنفيذ عدة برامج أخرى تشمل تحسين المشهد الحضري وتعزيز سلامة الغذاء بالمواقع المجاورة للمواقيت وطرق العمرة.// انتهى //14:53ت م0099