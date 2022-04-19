مسقط 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 99ر4261 نقطة مرتفعًا بـ 3ر8 نقاط وبنسبة 20ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 65ر4253 نقطة.وقد بلغت قيمة التداول 3 ملايين و129 ألفًا و301 ريالًا عُمانيّاً مرتفعة بـ 3ر37% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و279 ألفًا و881 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 085ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 37ر22 مليار ريال عُماني.// انتهى //14:53ت م0100