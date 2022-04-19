‎الباحة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة، رئيس كتابة العدل بالمنطقة المعين حديثاً الشيخ عبدالله بن عوضه مديس.وثمن سموه الجهود التي تبذلها وزارة العدل لخدمة المواطنين والحرص على راحتهم وإنجاز المعاملات في وقت وجيز عبر خدماتها الإلكترونية لما في ذلك من تحقيق لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة.كما استمع إلى نبذة عن سير العمل في كتابة العدل، مطلعاً على الأعمال التي تقدمها الجهات العدلية في المنطقة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمواطنات بما يحقق الآمال والتطلعات.فيما نوه الشيخ عبدالله مديس بالدعم الذي تجده مرافق القضاء في منطقة الباحة من سموه لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.// انتهى //15:13ت م0103