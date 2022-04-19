جدة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسنجح -بفضل الله- , فريق طبي متخصص في جراحات الصدر بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة , في إنهاء معانات 5 حالات مرضية من خلال عملية شقْ فتحة واحدة في الصدر بالمنظار الجراحي "Uniportal thoracoscopic surgery" حيث كانوا يشكون من آلام في الصدر وقصور في النفس الاسترواح الصدري الثانوي .وأُجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة منها السريرية والإشعاعية السينية والمقطعية وأخذ عيّنات من أنسجة الرئة والغشاء البلوري، والتي بيّنت نتائجها وجود تجمع هواء مستمر داخل الغشاء البلوري وصغر حيز الرئة ممّا أثر على وظيفتها وتجمع تقيحات متعددة التهاب الجنبة الصدرية أو ما يُعرف طبياً بدبيلة الصدر .وقرّر فريق جراحات الصدر التدخل لإجراء عملية جراحية استغرقت ساعتين، وتمكّن الفريق بحمد الله من خلالها إنهاء معاناة الحالات عبر شْق فتحة واحدة في الصدر بالمنظار الجراحي، وتم فيها إنصباب الجنبي للغشاء البلوري ليتم علاج الاسترواح الصدري الثانوي وتقشير غشاء الرئة وربط القناة اللمفاوية، وتكللّت العملية بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات تُذكر ولله الحمد، وتم السماح لهم بالخروج من المجمع الطبي بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية، إذا تُعتبر هذه العملية أقل آلماً و أسرع للعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية .يُذكر أن مستشفيات صحة جدة أجرت (1,681) عملية بالمناظير الجراحية خلال الأشهر الثلاثة الماضية (يناير-فبراير-مارس) 2022 وذلك في مختلف التخصصات الطبية .// انتهى //15:18ت م0105