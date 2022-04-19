الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم , اليوم , معالي وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، يرافقه سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.// انتهى //15:20ت م0106