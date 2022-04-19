‎الباحة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة ، رئيس مجلس إدارة نادي قلوة علي بن عبيد الصلاحي ، وأعضاء مجلس الإدارة .وفي بداية اللقاء هنأهم سموه على تأهلهم إلى دوري الدرجة الثانية ، منوهاً بما يحظى به قطاع الرياضة من الدعم والاهتمام غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ , مؤكدا أهمية تقديم أفضل الجهود خلال الدوري في اللقاءات القادمة مشيدا بدور النادي في كافة الالعاب .كما أشاد سموه بما حققه اللاعب سلطان الغامدي في ألعاب القوى , مشيدا بحرص اللاعبين على تحقيق التميز والحصول على مراكز متقدمة ومنجزات رياضية تمثل المنطقة ، متمنياً لنادي قلوة ومنسوبيه كل التوفيق والنجاح .من جهته نوه رئيس مجلس إدارة نادي بالدعم الذي يجدة النادي من سموه ، وحرصه على الارتقاء بالرياضة والرياضيين بالمنطقة .//انتهى//15:28ت م0108