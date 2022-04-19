الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسحصل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على جائزة الفئة الأولى من البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية الذي نفذته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.ويهدف البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية إلى تمكين الجهات الحكومية من رفع كفاءة منسوبي المشتريات الحكومية واللجان المرتبطة بها، حيث تم اختيار المركز بناءً على عدة معايير أهمها تحقيق مستهدفات متوسط المدة الزمنية من الطرح إلى الترسية لجميع المنافسات العامة، واستهداف الجهة أن يتم اعتماد الكراسة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية من خلال مراجعة واحدة، واستخدام الجهة عدة أساليب جديدة من طرح المنافسات، بالإضافة إلى استخدام أسلوب الشراء المباشر في الحالات المحددة له نظاماً وعدم المخالفة.ويحرص المركز على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بشكل فعال ومستمر والعمل علـى تطوير الكفاءات ورفع مستوى الأداء لدى جميع منسوبيه.// انتهى //15:28ت م0109