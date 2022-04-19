الباحة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة , عددًا من الحاضنات البلدية بالمنطقة بهدف تمكين أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة من الباعة الجائلين وأصحاب المتاجر المتنقلة والأسر المنتجة وأصحاب عربات الأطعمة المتنقلة للاستفادة من الخدمات والفرص التي توفرها الحاضنات البلدية.وأوضح أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط أن الحاضنات البلدية وفق التنظيم الجديد الخاص بها تحتوي وتدعم مزاولي النشاط وفي نفس الوقت تضمن حقوق المستهلك من ناحية صحة وسلامة الغذاء وعدم تعرضه لمصادر التلوث أو العوامل المناخية واخضاعه للرقابة الدورية المستمرة، كما أن الحاضنات تسهم في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في المدن، وتحد من المخاطر المرورية التي يمكن أن يتعرض لها البائعون أو المستهلكون في المواقع الخارجية المكشوفة.وأكد أن الأمانة قد بادرت بتفعيل مبادرة الحاضنات البلدية في مدن ومحافظات منطقة الباحة وذلك لتنظيم وتقنين هذا النشاط وتشجيع المزاولين تحت شعار "من صنع أيدينا"، حيث تم اطلاق عدد 20 حاضنة بلدية بالمنطقة في مواقع تم اختيارها بعناية من ناحية الجاذبية وسهولة الوصول وتوفر خدمات البنية التحتية، وتحتوي تلك الحاضنات على منافذ للبيع يتجاوز عددها الاجمالي 220 منفذًا بواقع 5 حاضنات بمدينة الباحة تحوي 93 منفذًا للبيع و15 حاضنة بالمحافظات والمراكز التابعة تحوي 127 منفذًا للبيع.ودعا أمين منطقة الباحة شباب وشابات المنطقة والمهتمين والراغبين إلى الاستفادة من منافذ البيع التي توفرها الحاضنات البلدية إلى التقدم بالطلبات عبر بوابة بلدي، مشيراً إلى وجود فرص جاذبة في هذا النشاط ضمن الحاضنات البلدية المعتمدة نظراً لكون منطقة الباحة وجهة سياحية رئيسية ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030.// انتهى //15:30ت م0110