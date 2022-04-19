إسلام آباد 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.700 سلة غذائية رمضانية في منطقتي رحيم يار خان ومظفر قر بإقليم البنجاب ومنطقة سكردو بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 18.900 فرد.ويأتي ذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية التي تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8,000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.// انتهى //16:14ت م0133