الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأقام مركز التميز للتوحد ضمن سلسلة فعاليات شهر أبريل للتوعية باضطراب طيف التوحد أمس, برنامج الخيمة الرمضانية واشتمل البرنامج حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج التأهيل المهني، الذي أُطلق بداية شهر يونيو 2021 واستمر لمدة ستة أشهر، وجاء البرنامج انطلاقاً من أحد أهداف مركز التميز للتوحد بتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم حول المملكة وتحسين جودة حياتهم وتطوير كافة الخدمات المقدمة لهم، تحت إشراف وتوجيه مختصين مؤهلين يعملون على استثمار طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم بما يتناسب مع خطة كل فرد.وتضمن البرنامج على جلسات حوارية للجنة أهالي ذوي اضطراب طيف التوحد بعنوان "اسأل مجرب" و"اسأل خبير" مع الأسر المستفيدة من خدمات المركز.//انتهى//16:14ت م0134