حجة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.واستفاد من العيادات خلال شهر مارس 2022م، 614 فردًا، حيث راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 54 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 144 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 66 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 31 مريضًا، فيما صرفت الأدوية لـ 307 أفراد، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 12 فردًا، وقسم التوعية والتثقيف 27 مستفيدًا.كما راجع قسم الخدمات التمريضية 130 مريضاً، ونفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //16:15ت م0136