القاهرة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 400 مليون جنيه مقارنة بإغلاق أمس فيما بلغ حجم التداولات الكلية نحو 1.2 مليار جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91 % ليبلغ مستوى 10626.81 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.89% مسجلاً 1727.81 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 1.3% لينهي التعاملات عند مستوى 2652.15 نقطة.// انتهى //16:15ت م0137