أبها 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسقدّمت عيادات ومراكز طب الأسنان المتخصصة في عسير، خدماتها لـ(415288 ) مستفيدا ، وذلك خلال العام الماضي 2021م، من خلال 247 عيادة منها 68 عيادة بمراكز الأسنان التخصصية فيما بلغ عدد العيادات بالمستشفيات 25 عيادة وفي مراكز الرعاية الصحية 155 عيادة منها 14 عيادة محمولة .وأوضحت "صحة عسير" أنه تم خلال نفس الفترة إجراء 495 عملية جراحية في الفك والأسنان ، إضافةً إلى تقديم الإجراءات العلاجيه لـ 390296 مراجعا ، فيما بلغ عدد الإجراءات الوقائية 265776 إجراء وقائيا , حيث شملت التوعية الصحية والفلورة الموضعية ومتابعة الحوامل .وأبانت أن إجمالي عدد حالات خلع الأسنان بلغ 34830 حالة ، منها 14823 حالة خلع أسنان دائمة و20007 حالات خلع أسنان لبنية، لافتةً إلى أن عدد حالات شق الحلق والشفاة الأرنبية التى تم عملها بلغ 35325 حالة.// انتهى //16:22ت م0139