تبوك 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأزالت أمانة منطقة تبوك 133,361 متراً مكعباً من مخلفات الهدم والبناء وقامت بدهان 65,492 متراً طولياً من البردورات والأرصفة والخطوط الأرضية خلال الربع السنوي الأول من العام الحالي 2022م، حيث عملت على إزالة 1,121 سيارة تالفة ومعالجة 6,817 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، و 1,524 حاوية.داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بأعمال النظافة أو غيرها من المخالفات عبر قنوات الأمانة المتاحة لتلقي البلاغات.// انتهى //16:48ت م0144