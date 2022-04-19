الثلاثاء 18 رمضان 1443ه الموافق 19 ابريل 2022م واسأطلقت الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية العدد الأول من المجلة العلمية السعودية للصيدلة الإكلينيكية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى البحث العلمي في هذا المجال، وأن تكون مظلة للباحثين والمتخصصين في جميع أنواع المواضيع التي تهم الصيدلة، وتحديدا الصيدلة الاكلينيكية كالعلاج الدوائي pharmacotherapy، والرعاية الصيدلية pharmacy practice بشكل عام.وتحرص المجلة بدورها على تشجيع الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية بها، حيث تعدّ وعاء لمحتوى علمي متميز، وتستهدف فيها الباحثين المتخصصين في جميع المواضيع الصيدلانية، والممارسين الصحيين محليا ودولياً بشكل عام لمن لديهم أبحاث تتعلق بالعلاج الدوائي، والباحثين الناشئين من المتدربين في برامج الإقامة، وبرامج الزمالة في الصيدلة الإكلينيكية.يذكر أن تخصص الصيدلة الإكلينيكية هو أحد علوم الصيدلة المتخصصة، الذي يعنى بتقديم الرعاية الصيدلانية الإكلينيكية المباشرة للمرضى داخل المستشفيات والعيادات لمساعدتهم على الشفاء ومنع الامراض، وذلك بعد التأكد من إعطاء الدواء المناسب بالجرعة المناسبة للمريض المناسب، ويعمل عليها الصيدلي الاكلينيكي ليكون مصدرًا للمعلومة الدوائية، وعضواً ضمن الفريق الطبي، ومساعدًا في وضع الخطة العلاجية المناسبة لاختيار العلاج الأمثل، وضمان استمرارية الاستخدام الآمن للدواء.وعملت الجمعية على نشر إصداراتهم التثقيفية في حسباتها في وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول كيفية استخدام الأدوية في شهر رمضان المبارك، وتغيير جرعات الإنسولين أثناء الصيام، ومتى يتناول مريض السكري أدويته أثناء الصيام ، إضافة إلى نشرها فيديوهات للمحافظة على ضغط الدم خلال فترة الصيام.//انتهى//16:48ت م0145