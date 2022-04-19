المدينة المنورة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأقامت الجامعة الإسلامية أمس، فعالية الإفطار الرمضاني "إفطار حول العالم"، بحضور رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، حيث شارك فيه أكثر من (200) طالب من مختلف الجنسيات، وذلك في القاعة التاريخية.وتستهدف الفعالية التي تنظمها إدارة الاتصال المؤسسي بالجامعة بمشاركة عدد من الجهات داخل الجامعة وخارجها تفاعلا مميزا من طلاب الجامعة الإسلامية في تقديم وجبات إفطار تمثل إفطارهم في بلادانهم المختلفة.وأوضح المشرف على إدارة الاتصال المؤسسي الدكتور بخيت بن حمود السناني، أن هذه الفعالية تأتي تجسيدا لمعاني التواصل بين مجتمع المدينة وطلاب الجامعة عبر مائدة الإفطار، كما هو معروف عن أهل المدينة المنورة في إكرام الضيف وتواجد سفرة إفطار الصائمين في المسجد النبوي على مدى قرون مضت .وأشار إلى أن طلاب الجامعة الإسلامية يمثلون الجانب المضيء في تقارب الشعوب وتمازج الثقافات إذ يمثلون قارات العالم وأكثر من (160) دولة ويتحدثون أكثر من (50) لغة أصلية بالإضافة إلى اللغة العربية.//انتهى//17:32ت م0148