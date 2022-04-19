تونس 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأحبطت قوات حرس الحدود التونسية بمحافظة صفاقس جنوب تونس عملية هجرة غير شرعية أوقفت على إثرها 19 مهاجراً غير شرعي من جنسيات بلدان أفريقية مختلفة.وأشارت مصادر من الداخلية التونسية اليوم إلى أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا في رحلة بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية وتمت إحالتهم على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.وفي سياق متصل، بينت المصادر أن حرس الحدود التونسي غرب تونس أوقف ثلاثة مهاجرين غير شرعيين من جنوب الصحراء الأفريقية حاولوا اجتياز الحدود الغربية التونسية.// انتهى //17:39ت م0150