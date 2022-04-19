جدة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسافتتح المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم اجتماعاته السنوية لعام 2022، التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية في المنامة بالبحرين.وتشهد الاجتماعات ندوات افتراضية حول عدد من المواضيع الناشئة في الصناعة المالية الإسلامية، إلى جانب عقد اجتماع الجمعية العمومية الثاني والعشرون للمجلس العام ، بهدف جمع الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين في منصات حوارية تناقش نشاط المجلس العام خلال الفترة السابقة وخطط العمل المستقبلية، بالإضافة إلى التوجهات الجديدة والفرص والتحديات التي تواجه الصناعة المالية بشكل عام وصناعة الخدمات المالية الإسلامية بشكل خاص.وشهد اليوم الأول انعقاد الاجتماع الثامن عشر للهيئة العلمية للاعتماد، ناقش خلاله الأعضاء تعزيز خارطة طريق التطوير المهني لخدمة الصناعة المالية الإسلامية ومواكبة التطورات العالمية، فيما عقدت الحلقة الاستراتيجية للتأهيل والتطوير المهني لمناقشة أساليب التدريب الحديث لتقديم تجربة تعليمية عالية المستوى تتماشى مع معايير الجودة العالمية.كما عقدت جلسة حوارية بمشاركة رواد التدريب في المالية الإسلامية ، شددت على أهمية تطبيق الأساليب الحديثة في التدريب لمواكبة التطورات الحالية من خلال تبادل الآراء والأفكار حول الفرص والتحديات في كيفية تطوير الدورات التدريبية والشهادات المهنية لتتماشى مع المواضيع الناشئة حول التحول الرقمي والاستدامة في المالية الإسلامية، بالإضافة مناقشة دمج الاتجاهات والتطورات الحالية مع التدريب والتأهيل المهني.// انتهى //17:44ت م0151