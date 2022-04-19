رام الله 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واستلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الخطيرة التي تجري في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك.وأشار الرئيس عباس إلى الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني.وبيّن أن هذه الاعتداءات تسببت في جرح واعتقال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا الرفض الكامل لأي تغيير للستاتسكو التاريخي.وحذر الرئيس من أن استمرار هذه الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وأعمال القتل لأبناء شعبنا وغيرها من الاعتداءات الوحشية التي في حال استمرارها ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها.من جانبه أكد الوزير الأمريكي أنه قد تم إبلاغ إسرائيل بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي للحرم القدسي، وحرية وسلامة وصول المصلين المسلمين إلى الحرم.كما أكد الوزير بلينكن رفض بلاده لعنف المستوطنين وعمليات هدم المنازل وطرد السكان وتوغل الجيش الإسرائيلي في منطقة (أ)، هذا إلى جانب الطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع.// انتهى //17:47ت م0152