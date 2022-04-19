عمّان 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن التصعيد الخطير في المسجد الأقصى والجهود المبذولة لوقفه .وأكد الوزيران استمرار التنسيق والعمل المشترك لإنهاء التصعيد، والحؤول دون تفاقم دوامة العنف التي تنعكس سلباً على الجميع من أجل استعادة التهدئة الشاملة.وأكد الوزيران عمق الشراكة الإستراتيجة بين الأردن والولايات المتحدة، واستمرار التعاون والتنسيق في جهود حلّ الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.// انتهى //17:53ت م0153