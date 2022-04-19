الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر أمس فريق الترجي بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب تحت 19 عامًا للدرجة الثانية لموسم 2021-2022.وفاز الترجي على نظيره الشعلة بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي جرت بينهما على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف.وكان الترجي والشعلة تأهلا رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، بعد فوزهما في الدور نصف النهائي على كل من العدالة والغزوة.وتخطى الترجي نظيره العدالة في نصف النهائي بعد فوزه ذهاباً وإياباً 2-1 و1-0، فيما فاز الشعلة على الغزوة ذهاباً بثلاثية نظيفة قبل أن يكرر تفوقه عليه إيابا ويفوز بنتيجة 2-0.// انتهى //19:33ت م0159