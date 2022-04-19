الدمام 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساختتمت أمس بطولة دوري منسوبي صحة الشرقية لكرة القدم، بمشاركة 9 فرق من الإدارات التابعة لصحة الشرقية، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي وعدد من مسؤولي الصحة والرعاة والداعمين.وأوضحت الصحة أن البطولة -التي استمرت أسبوعا- تأتي لتعزيز روح التعاون والانتماء بين منسوبي الصحة وتحقق المنافسة الشريفة بين الجميع، وذلك تزامنا مع انطلاق حملة صحتك في رمضان التي فعّلتها صحة الشرقية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، وذلك لتوعية جميع أفراد المجتمع بالعادات الصحية السليمة خلال شهر رمضان ليكون الصيام بداية لتغيير السلوكيات الخاطئة والحث على ممارسة الرياضة.وفي الختام تم تتويج إدارة الموارد البشرية بطلاً للبطولة.// انتهى //19:34ت م0160